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У Раді хочуть заслухати главу Нацбанку

Новини » Політика     28.04.2020 - 17:32
У Раді хочуть заслухати главу Нацбанку
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепів цікавить план дій НБУ під час карантину

Голова комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що у парламенті хочуть заслухати главу Національного банку України Якова Смолія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook парламентаря.

Він зазначив, що зібрав підписи голів майже всіх комітетів та кількох парламентарів.

У Раді хочуть заслухати главу Нацбанку

"Я зібрав підписи голів майже всіх комітетів і ще декількох народних депутатів, які просто не дозволили мені пройти повз них з цим документом. Усіх нас цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину, коли національні банки інших держав відіграють чи не найбільш провідну роль у локалізації і подоланні економічної кризи", - написав депутат.

Нагадаємо, в "Економічному огляді тижня" Національного банку України підкреслювалося, що ситуація на ринку праці в умовах урядового карантину протягом останнього тижня (з 17 по 23 квітня) залишалася напруженою.

За даними моніторингу НБУ, кількість нових вакансій на сайтах працевлаштування хоча і перестала знижуватися, але залишається досить низькою у порівнянні з докризовим рівнем.

Як писало РБК-Україна, національний регулятор також оприлюднив дані щодо фінансового стресу під час гострої фази кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Зазначено, що зростання індексу фінансового стресу було короткостроковим і було обумовлене великою мірою зростанням прибутковості державних цінних паперів. Локальний максимум зафіксований 24 березня, після чого йде поступове зменшення рівня стресу.

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