В Раде хотят заслушать Авакова из-за ситуаций в Кагарлыке и Броварах

Министра внутренних дел Арсена Авакова хотят заслушать в Верховной раде по ситуациям в Кагарлыке и Броварах. Заслушать главу МВД предлагают на часе вопросов к правительству в пятницу.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете парламента.

"Наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по Броварам и истории с Кагарлыком. И, возможно, доложить о состоянии расследования нашего коллеги господина Давыденко, я думаю министр даст нам ответ", - заявил Корниенко.

Так, 24 мая местную жительницу Нелю Вербицкую пытали и насиловали прямо в отделении полиции в Кагарлыке. Голосеевский райсуд Киева впоследствии арестовал двух полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму, подозреваемых в совершении преступления.

Добавим, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками. Сообщалось, что в конфликте принимали участие около 100 человек.

Напомним, на утро понедельника же 20 участников стрельбы в Броварах взяли под стражу.

Как писало РБК-Украина ранее, после резонансного изнасилования в Кагарлыке из местного отделения уволили 10 полицейских, а служебное расследование проводили в отношении 19 сотрудников.