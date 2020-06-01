У Раді хочуть заслухати Авакова через ситуації у Кагарлику та Броварах

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова хочуть заслухати у Верховній раді щодо ситуацій у Кагарлику та Броварах. Заслухати главу МВС пропонують на годині запитань до уряду у пятницю.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді парламенту.

"Наша фракція пропонує запросити на день уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для доповіді по Броварах та історії з Кагарликом. І, можливо, доповісти про стан розслідування нашого колеги пана Давиденка, я думаю міністр дасть нам відповіді", - заявив Корнієнко.

Пізніше заступник голови фракції у ході брифінгу додав, що пропозицію про заслуховування Авакова підтримали всі фракції.

Так, 24 травня місцеву жительку Нелю Вербицьку катували і ґвалтували прямо у відділенні поліції в Кагарлику. Голосіївський райсуд Києва згодом заарештував двох поліцейських Миколи Кузіва і Сергія Сулиму, підозрюваних в скоєнні злочину.

Додамо, перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками. Повідомлялося, що в конфлікті брали участь близько 100 осіб.

Нагадаємо, на ранок понеділка уже 20 учасників стрілянини в Броварах взяли під варту.

Як писало РБК-Україна раніше, після резонансного зґвалтування у Кагарлику з місцевого відділення звільнили 10 поліцейських, а службове розслідування проводили стосовно 19 співробітників.