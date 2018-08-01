В Раде хотят запретить журналистам снимать нардепов без их согласия

Регламентный комитет ВР может разрешить депутатам требовать у журналистов удалять видео- и фотозаписи

Регламентный комитет Верховной рады (ВР) Украины предлагает изымать у журналистов видео с народными депутатами, снятое в парламенте, если депутат лично не дал разрешения на такую съемку или возразил против нее. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя комитета свободы слова Ольга Червакова.

По ее словам, соответствующее письмо поступило на имя главы комитета по вопросам свободы слова Виктории Сюмар в среду, 1 августа, от главы регламентного комитета Павла Пинзеника. Документ также обосновывает такое решение. В частности отмечается, что работа журналистов в Раде должна быть открытой.

Съемка без согласия депутата может быть удалена

"Съемка, которая проводится открыто, должна быть не скрытой (тайной) для лица, в отношении которого осуществляется эта съемка. Предполагается съемка лица без его согласия, если она проводится, в частности, открыто в публичных местах, пока лицо, которое снимают на фото-, кино-, теле - или видеопленку не выскажет свое возражение относительно этого, в таком случае съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты", - указано в документе.

Также регламентный комитет констатирует о неединичные случаи, когда "проводится аудио - и видеофиксация разговоров народных депутатов вне мест проведения официальных мероприятий, заседаний, брифингов, пресс-конференций и т. п".

Кроме того, комитет требует "привести в соответствие с законом" деятельность представителей СМИ в парламенте, поскольку "исполнение журналистами своих профессиональных обязанностей не должно выходить за пределы конституционных принципов, согласно которым, не допускается сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия".

Основания для запрета

Основанием такой инициативы регламентного комитета стала ситуация, когда народный депутат от "Воли народа" Александр Пономарев в феврале 2018 года забрал у журналиста телефон, которым его снимали. Именно этот случай стал причиной представления генеральным прокурором Юрием Луценко в мае 2018 года на Пономарева о привлечении нардепа к ответственности.

Однако регламентный комитет ссылается на статью 307 Гражданского кодекса Украины, в которой указано, что физическое лицо может быть снято на фото- , кино - , теле - или видеопленку лишь по его согласию.

Кроме того, в письме за подписью Пинзеника указано, якобы 7 июня 2018 года во время рассмотрения комитетом вопроса относительно представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности депутата Пономарева, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что журналисты, находящиеся в парламенте внешне не отличаются от других посетителей, которые имеют доступ в кулуары второго этажа Верховной рады. Также они "не сообщают о своих намерениях осуществлять видеофиксацию частных разговоров народных депутатов Украины, не давая при этом понять, что съемка, в том числе с мобильного телефона, осуществляется в рамках осуществления журналистской деятельности".

Однако, по словам Черваковой, Луценко акцентировал внимание на том, что аккредитованный журналист не должен спрашивать разрешения в политика на съемку в публичном месте. Собственно, на этом основывалось представление на Пономарева.

Червакова добавила, что письмо регламентного комитета является ответом на призыв комитета по вопросам свободы слова не допустить ограничения работы журналистов в Раде, когда стало известно о предложении закрыть кулуары парламента для журналистов.

Фото: письмо регламентного комитета facebook.com/chervakova)

Напомним, 9 июля 2018 года комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады принял решение закрыть кулуары ВР для журналистов.