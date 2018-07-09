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Регламентний комітет ВР пропонує закрити кулуари парламенту для журналістів

НовиниПолітика    09.07.2018 - 17:46
Фото: кулуари парламенту (УНІАН)
Фото: кулуари парламенту (УНІАН)

Для роботи журналістів пропонується створити прес-центр на третьому поверсі будівлі Ради

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради пропонує закрити кулуари ВР для журналістів. Про це свідчить рішення комітету від 9 липня 2018 року.

Зокрема, пропонується внести зміни до положень, що визначають порядок доступу осіб до відкритих пленарних засідань ВР та порядок оформлення документів для їх відвідування. У вказаних змінах планується визначити, що перший і другий поверхи кулуарів ВР в адміністративному будинку по вул. Грушевського, 5 будуть передбачені для вільного доступу нардепів та відкриті для інших відвідувачів, зокрема представників органів держвлади та місцевого самоврядування, громадських організацій, іноземних громадян та громадян України, допуск яких здійснюється за службовими посвідченнями, тимчасовими та гостьовими квитками.

При цьому передбачається створити прес-центр на третьому поверсі кулуарів Ради та розмістити місця для роботи журналістів.

Вказано, що комітет вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату Ради - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки відповідних пропозицій.

У рішенні комітет пояснює, що така ініціатива пов'язана з  інцидентом, що стався в травні 2018 року, коли один з фотографів оприлюднив знімок, на якому одна з представниць ЗМІ показувала непристойний жест у камеру, після чого її та подругу звинуватили в неповазі до Ради і позбавили акредитації.

Нагадаємо, 20 червня комітет Верховної ради України з питань свободи слова та інформаційної політики позбавив акредитації двох журналісток за недотримання етичних норм. У той же час голова прес-служби парламенту Ірина Кармелюк уточнила, що причиною позбавлення акредитації став навіть не сам факт інциденту, а реакція на нього у соцмережах.

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Теги публікації: СМИ, Верховна Рада, регламентный комитет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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