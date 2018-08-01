У Раді хочуть заборонити журналістам знімати нардепів без їхньої згоди

Регламентний комітет ВР може дозволити депутатам вимагати у журналістів видаляти відео- та фотозаписи

Регламентний комітет Верховної ради (ВР) України пропонує вилучати у журналістів відео з народними депутатами, зняте в парламенті, якщо депутат особисто не дав дозволу на таку зйомку або заперечив проти неї. Про це повідомила у Facebook перший заступник голови комітету свободи слова Ольга Червакова.

За її словами, відповідний лист надійшов на ім'я голови комітету з питань свободи слова Вікторії Сюмар у середу, 1 серпня, від голови регламентного комітету Павла Пинзеника. Документ також обґрунтовує таке рішення. Зокрема зазначається, що робота журналістів в Раді має бути відкритою.

Зйомка без згоди депутата може бути видалена

"Зйомка, яка проводиться відкрито, має бути не прихованою (не таємною) для особи, щодо якої здійснюється ця зйомка. Припускається зйомка особи без її згоди, якщо вона проводиться, зокрема, відкрито в публічних місцях, поки особа, яку знімають на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку не висловить своє заперечення щодо цього, у такому разі зйомка повинна бути припинена, а моменти запису з участю цієї особи вилучені", - вказано у документі.

Також регламентний комітет констатує про непоодинокі випадки, коли "проводиться аудіо- та відеофіксація розмов народних депутатів поза місцями проведення офіційних заходів, засідань, брифінгів, прес-конференцій тощо".

Крім того, комітет вимагає "привести у відповідність до закону" діяльність представників ЗМІ в парламенті, оскільки "виконання журналістами своїх професійних обов'язків не повинно виходити за межі конституційних принципів, згідно з якими, не допускається збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди".

Підстави для заборони

Підставою такої ініціативи регламентного комітету стала ситуація, коли народний депутат від "Волі народу" Олександр Пономарьов у лютому 2018 року забрав у журналіста телефон, яким його знімали. Саме цей випадок став причиною подання генеральним прокурором Юрієм Луценком у травні 2018 року на Пономарьова про притягнення нардепа до відповідальності.

Проте регламентний комітет посилається на статтю 307 Цивільного кодексу України, у якій вказано, що фізична особа може бути знята на фото- , кіно - , теле - чи відеоплівку лише за її згодою.

Крім того у листі за підписом Пинзеника вказано, що начебто 7 червня 2018 року під час розгляду комітетом питання щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Пономарьова, генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що журналісти, що перебувають у парламенті зовнішньо не вирізняються від інших відвідувачів, котрі серед інших мають доступ до кулуарів другого поверху Верховної ради. Також вони "не повідомляють про свої наміри здійснювати відеофіксацію приватних розмов народних депутатів України, не даючи при цьому зрозуміти, що зйомка, в тому числі з мобільного телефону, здійснюється в рамках провадження журналістської діяльності".

Однак, за словами Червакової, Луценко наголошував на тому, що акредитований журналіст не повинен питати дозволу в політика на зйомку в публічному місці. Власне, на цьому ґрунтувалася підозра Пономарьову.

Червакова додала, що лист регламентного комітету є відповіддю на заклик комітету з питань свободи слова не допустити обмеження роботи журналістів в Раді, коли стало відомо про пропозиції закрити кулуари парламенту для журналістів.

Фото: лист регламентного комітету (facebook.com/chervakova)

Нагадаємо, 9 липня 2018 року комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради прийняв рішення закрити кулуари ВР для журналістів.