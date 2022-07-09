ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде хотят выяснить причины выезда депутатов из Украины после российского вторжения

Новина українською →
Украина, Суббота 09 июля 2022 18:01
В Раде хотят выяснить причины выезда депутатов из Украины после российского вторжения Фото: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада планирует создать Временную следственную комиссию, которая проверит причины выезда некоторых депутатов за границу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого - и рекомендовать соответствующие решения к принятию в Верховной Раде Украины. Поэтому сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, которые не выполняют своих функциональных обязанностей, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", - сказал он.

Также Стефанчук добавил, что депутатам, которые не принимают участия в пленарных заседаниях парламента или в заседаниях комитетов, членами которых они являются, не выплачивается заработная плата, так как "они не выполняют своих функций как народные депутаты". Это же касается и их помощников.

Глава Рады добавил, что также есть нардепы, в отношении которых открыты уголовные производства. Таких парламентариев отозвали с должностей в комитетах. В частности, речь идет о Викторе Медведчуке и Алексее Ковалеве.

Напомним, около десяти нардепов выехали за границу еще за несколько дней до начала полномасштабной войны и не возвращаются в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан Стефанчук Верховная рада
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России