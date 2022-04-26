В Раде хотят возобновить таможенные платежи и увеличить военный сбор до 3%

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о возврате отмененных таможенных платежей, в т. ч. для ввоза авто гражданами, возобновлении налоговых проверок и увеличении военного сбора до 3%. Документ подали глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев и другие депутаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7311 .

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

В части таможенных платежей предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено на период действия военного положения:

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