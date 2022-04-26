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В Раде хотят возобновить таможенные платежи и увеличить военный сбор до 3%

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Украина, Вторник 26 апреля 2022 17:45
В Раде хотят возобновить таможенные платежи и увеличить военный сбор до 3% Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о возврате отмененных таможенных платежей, в т. ч. для ввоза авто гражданами, возобновлении налоговых проверок и увеличении военного сбора до 3%. Документ подали глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев и другие депутаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7311.

Проектом закона предлагается

  • увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов.
  • установить возможность и порядок оформления возмещения сумм налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа;
  • урегулировать вопрос проведения камеральных проверок на период действия военного положения;
  • восстановить течение сроков, определенных Налоговым кодексом Украины и остановленных на период действия военного положения, в том числе в части соблюдения сроков представления отчетности;
  • урегулировать вопрос учета возвратной финансовой помощи для плательщиков единого налога третьей группы.

В части таможенных платежей предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено на период действия военного положения:

  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами;
  • для предприятий, которые не платят ввозную пошлину.

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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