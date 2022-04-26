У Раді пропонують відновити митні платежі та збільшити військовий збір до 3%

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо повернення скасованих митних платежів, в т.ч. для ввезення авто громадянами, поновлення податкових перевірок та збільшення військового збору до 3%. Документ подали голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцев та інші депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7311.

Проектом закону пропонується збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків.

встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;

врегулювати питання проведення камеральних перевірок на період дії воєнного стану;

відновити перебіг строків, визначених Податковим кодексом України та зупинених на період дії воєнного стану, зокрема в частині дотримання строків подання звітності;

врегулювати питання обліку поворотної фінансової допомоги для платників єдиного податку третьої групи. В частині митних платежів пропонується відновити оподаткування, яке було скасоване на період дії воєнного стану: для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито. Нагадаємо, у березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.