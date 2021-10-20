В Раде хотят установить пункт вакцинации от COVID-19
Фото: в Раде хотят установить пункт вакцинации от COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Согласно постановлению № 6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19", Комитет предлагает дополнительные условия допуска к админзданию для нардепов, работников и посетителей. Также планируют установить центр вакцинации в помещении Верховной рады.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Как говорится в постановлении, парламентский комитет предлагает:
- предоставить Верховной Раде поручение обеспечить оборудование постов охраны, осуществляющих пропуск в административные здания;
- расположить в помещении Верховной рады центр вакцинации от COVID-19, который будет работать в пленарные недели.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Верховной Раде планируют зарегистрировать постановление, согласно которому в здание парламента будет запрещен вход для невакцинированных народных депутатов и посетителей.