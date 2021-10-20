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У Раді хочуть встановити пункт вакцинації від COVID-19

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Середа 20 жовтня 2021 22:02
У Раді хочуть встановити пункт вакцинації від COVID-19 Фото: у Раді хочуть встановити пункт вакцинації від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до постанови № 6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19", Комітет пропонує додаткові умови допуску до адмінбудівель для нардепів, працівників та відвідувачів. Також планують встановити центр вакцинації у приміщенні Верховної ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Як йдеться у постанові, парламентський комітет пропонує:

  • надати Верховній раді доручення забезпечити обладнання постів охорони, які здійснюють пропуск до адміністративних будівель;
  • розташувати в приміщенні Верховної ради центр вакцинації від COVID-19, який працюватиме у пленарні тижні.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у Верховній раді планують зареєструвати постанову, згідно з якою до будівлі парламенту буде заборонений вхід для невакцинованих народних депутатів й відвідувачів.

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