У Раді хочуть встановити пункт вакцинації від COVID-19
Фото: у Раді хочуть встановити пункт вакцинації від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Відповідно до постанови № 6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19", Комітет пропонує додаткові умови допуску до адмінбудівель для нардепів, працівників та відвідувачів. Також планують встановити центр вакцинації у приміщенні Верховної ради.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Як йдеться у постанові, парламентський комітет пропонує:
- надати Верховній раді доручення забезпечити обладнання постів охорони, які здійснюють пропуск до адміністративних будівель;
- розташувати в приміщенні Верховної ради центр вакцинації від COVID-19, який працюватиме у пленарні тижні.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у Верховній раді планують зареєструвати постанову, згідно з якою до будівлі парламенту буде заборонений вхід для невакцинованих народних депутатів й відвідувачів.