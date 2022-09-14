У Раді хочуть провести деколонізацію та деокупацію української культури
Народні депутати пропонують посилити процес декомунізації в Україні. Зокрема, провести деколонізацію та деокупацію культури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №7721-1.
Проект закону "Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України" внесли в парламент 14 вересня.
Автори документа зазначають, що процес декомунізації національного культурного простору проходить повільно, тому його потрібно пришвидшити та посилити.
У пояснювальній записці йдеться про те, що Україна повинна позбутися будь-яких маркерів колоніальної залежності. Мова йде не лише про радянські та комуністичні символи, але й про пропаганду російської імперської політики.
Нардепи пропонують:
- заборонити антиукраїнську та проросійську пропаганду;
- обмежити використання символів колоніального минулого в публічному просторі;
- врегулювати питання деколонізації, деокупації та суверенізації культурного простору у ЗМІ, спорудженні пам'ятників, культурі, освіті, віросповіданні.
Також юридичним особам хочуть заборонити використовувати у назвах та найменування:
- повне чи скорочене найменування державних органів або органів самоврядування, або похідні від цих найменувань, історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабмін;
- російську символіку війни;
- абревіатури та похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.
Нагадаємо, раніше Рада заборонила використовувати російську музику у громадських місцях та медіа.
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