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У Раді хочуть провести деколонізацію та деокупацію української культури

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Україна, Середа 14 вересня 2022 15:24
У Раді хочуть провести деколонізацію та деокупацію української культури Фото: Рада хоче деколонізувати українську культуру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народні депутати пропонують посилити процес декомунізації в Україні. Зокрема, провести деколонізацію та деокупацію культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №7721-1.

Проект закону "Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України" внесли в парламент 14 вересня.

Автори документа зазначають, що процес декомунізації національного культурного простору проходить повільно, тому його потрібно пришвидшити та посилити.

У пояснювальній записці йдеться про те, що Україна повинна позбутися будь-яких маркерів колоніальної залежності. Мова йде не лише про радянські та комуністичні символи, але й про пропаганду російської імперської політики.

Нардепи пропонують:

  • заборонити антиукраїнську та проросійську пропаганду;
  • обмежити використання символів колоніального минулого в публічному просторі;
  • врегулювати питання деколонізації, деокупації та суверенізації культурного простору у ЗМІ, спорудженні пам'ятників, культурі, освіті, віросповіданні.

Також юридичним особам хочуть заборонити використовувати у назвах та найменування:

  • повне чи скорочене найменування державних органів або органів самоврядування, або похідні від цих найменувань, історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабмін;
  • російську символіку війни;
  • абревіатури та похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

Нагадаємо, раніше Рада заборонила використовувати російську музику у громадських місцях та медіа.

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