В Раде хотят ограничить почтовую доставку лекарств

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования внес в проект закона №5547 "О лекарственных средствах" правку, ограничивающую интернет-торговлю и почтовую доставку медикаментов административными границами каждой конкретной области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные комитета.

Несмотря на попытки главы комитета Михаила Радуцкого пояснить коллегам, что смысл предложенной правки противоречит Директиве Европарламента №2001/83/ЕС, которая не предусматривает региональных ограничений доставки лекарств, инициативу поддержали следующие народные депутаты: Виктория Вагнер, Оксана Дмитриева, Валерий Дубиль, Ярослав Дубневич, Юрий Заславский, Яна Зинкевич, Валерий Зуб и Сергей Кузьминых.

Позже на правку в законопроекте отреагировал Антимонопольный комитет Украины. АМКУ пояснил нардепам, что любое действие, направленное на распределение рынков между хозяйственными субъектами по территориальному принципу, может спровоцировать негативные последствия для конкуренции.

"Внедрение новых технологий, использование информационно-коммуникационных систем создало возможности для электронной розничной торговли лекарственными средствами, что содействует расширению территориальных рынков и развитию конкуренции на них. А это является одной из целей государственной политики в сфере развития экономической конкуренции и ограничения монополизма. Внедрение территориального принципа дистанционной торговли может привести к сужению территориальных границ рынков и количества конкурирующих на них субъектов", - отметили в ведомстве.

В АМКУ подчеркнули так же, что предлагаемая норма будет препятствовать вхождению на рынок новых операторов и может привести как к ограничению прав потребителей на выбор лекарств, так и вероятному росту цен.

В случае принятия закона в таком виде, украинцам явно не поздоровится, - говорят эксперты.

Так, по словам учредителя Liki24.com Антона Авринского, дистанционный доступ к медикаментам имеет особое значение для жителей удаленных и малочисленных населенных пунктов.

"Очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда есть села, в которых вообще нет стационарных аптек, поэтому единственная возможность для жителей этих сел быстро получить лекарства - заказ онлайн. В небольших городках аптеки, конечно же есть, но часто они представлены небольшой сетью и, как правило, предложение медикаментов в таких аптеках сильно ограничено", - говорит Антон Авринский.

По его мнению, вероятное ограничение транспортной доставки лекарств пределами одного региона фактически лишит украинцев свободного доступа к тем же антиковидным препаратам, особенно в самый разгар пандемии.

"В соответствии с реестром МОЗ в список лекарственных средств против COVID-19 входит 272 медпрепарата с соответствующими действующими веществами. А, для примера, в черкасских аптеках в наличии есть лишь около 90 медпрепаратов из этого списка. Другие необходимо заказывать в других областях. Таким образом, во многих случаях, единственной возможностью получения необходимых лекарств являются онлайн заказы в аптеках других областей", - подытожил учредитель Liki24.

Как известно, после принятия в сентябре 2020 года закона Украины №904-IX об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками уже пыталась внести в Лицензионные условия принцип территориальности доставки лекарств.

Однако попытка провалилась, наткнувшись на мощное сопротивление общественных организаций, которые усмотрели в действиях госслужбы коррупционный фактор.