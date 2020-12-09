В Раде хотят обязать Кабмин ввести Е-реестр больничных с 1 февраля

В Верховной раде хотят обязать Кабинет министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года. Парламенту рекомендуют принять соответствующий проект постановления №4243.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В комитете подчеркивают, что электронный больничный листок должен стать предохранителем для расходов из Фонда социального страхования на фальсифицированные больничные и те, которые выписываются задним числом.

"Члены комитета рекомендуют принять постановление в целом, учитывая следующие правки: ВР дает рекомендации Кабинету министров, а не отдельным министерствам; Кабинет министров должен отчитаться перед комитетом до 15 января 2021 года и ввести Электронный реестр листков нетрудоспособности с 1 февраля 2021-го", - сказано в сообщении.

Напомним, в июле Министерство здравоохранения анонсировало запуск в тестовом режиме электронных больничных. Отмечалось, что систему электронных больничных тестируют в более чем 700 больницах.

Как писало РБК-Украина, ранее в Минздраве отметили, что полноценно электронные больничные начнут работать в начале 2021 года.