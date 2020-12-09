ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Раді хочуть зобов'язати Кабмін запровадити Е-реєстр лікарняних з 1 лютого

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді хочуть зобов'язати Кабінет міністрів запровадити Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламенту рекомендують ухвалити відповідний проект постанови №4243.

Популярні новини

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

У комітеті підкреслюють, що електронний лікарняний листок має стати запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні і ті, які виписуються заднім числом.

"Члени комітету рекомендують прийняти постанову в цілому, врахувавши наступні правки: ВР дає рекомендації Кабінету міністрів, а не окремим міністерствам; Кабінет міністрів має прозвітувати перед комітетом до 15 січня 2021 року і запровадити Електронний реєстр листків непрацездатності з 1 лютого 2021 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у липні Міністерство охорони здоров'я анонсувало запуск у тестовому режимі електронних лікарняних. Зазначалося, що систему електронних лікарняних тестують у більш ніж 700 лікарнях.

Як писало РБК-Україна, раніше у МОЗ зазначали, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада