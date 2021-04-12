В Раде хотят наказывать нардепов за нарушение масочного режима на работе
Первый заместить главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что народных депутатов необходимо наказывать за нарушение масочного режима на работе. Он предлагает предусмотреть правовой механизм привлечения их к ответственности.
Он также попросил руководителей фракций обратить внимание на дисциплину масочного режима в зале.
"Я увидел, что призывы со стороны президиума не действуют. Я хотел бы, чтобы мы нашли все-таки тот механизм, по которому будет осуществляться фиксация правонарушения и депутаты, которые допустили это, будут нести ответственность - административную, правовую", - заявил первый вице-спикер Рады.
По его словам, это чрезвычайно важно не только для повышения правовой сознательности, но и для наполнения государственного бюджета.
Напомним, в конце ноября 2020 года вступил в силу закон, согласно которому за пребывание без маски в общественных местах и общественном транспорте грозит штраф. Подчеркивалось, что маска должна закрывать нос и рот.
Как писало РБК-Украина, опрос социологической группы "Рейтинг" продемонстрировал, что 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.