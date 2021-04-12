В Раде хотят наказывать нардепов за нарушение масочного режима на работе

Первый заместить главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что народных депутатов необходимо наказывать за нарушение масочного режима на работе. Он предлагает предусмотреть правовой механизм привлечения их к ответственности.

Об этом Стефанчук заявил в ходе заседания согласительного совета Верховной рады.

Он также попросил руководителей фракций обратить внимание на дисциплину масочного режима в зале.

"Я увидел, что призывы со стороны президиума не действуют. Я хотел бы, чтобы мы нашли все-таки тот механизм, по которому будет осуществляться фиксация правонарушения и депутаты, которые допустили это, будут нести ответственность - административную, правовую", - заявил первый вице-спикер Рады.

По его словам, это чрезвычайно важно не только для повышения правовой сознательности, но и для наполнения государственного бюджета.