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У Раді хочуть карати нардепів за порушення маскового режиму на роботі

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 12:24
У Раді хочуть карати нардепів за порушення маскового режиму на роботі Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук заявив, що народних депутатів необхідно карати за порушення маскового режиму на роботі. Він пропонує передбачити правовий механізм притягнення їх до відповідальності.

Про це Стефанчук заявив у ході засідання погоджувальної ради Верховної ради.

Він також попросив керівників фракцій звернути увагу на дисципліну масочного режиму в залі.

"Я побачив, що заклики з боку президії не діють. Я хотів би, щоб ми знайшли все-таки той механізм, за яким буде здійснюватися фіксація правопорушення та депутати, які допустили це, будуть нести відповідальність - адміністративну, правову", - заявив перший віце-спікер Ради.

За його словами, це надзвичайно важливо не тільки для підвищення правової свідомості, а й для наповнення державного бюджету.

Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року набрав чинності закон, згідно з яким за перебування без маски в громадських місцях і громадському транспорті загрожує штраф. Підкреслювалося, що маска повинна закривати ніс і рот.

Як писало РБК-Україна, опитування соціологічної групи "Рейтинг" продемонструвало, що 75% українців підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок.

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