ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде хотят изменить Гражданский кодекс: станет "супермаркетом" правовых возможностей

Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук предложил модернизировать Гражданский кодекс Украины. Уже на этой неделе соответствующий законопроект вынесут на обсуждение рабочей группы.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в интервью Стефанчука для "Укринформ".

По словам нардепа, модернизированный Гражданский кодекс должен быть качественным и должен стать "супермаркетом" правовых возможностей.

"Мы должны так модернизировать Гражданский кодекс, чтобы сделать из него "супермаркет" правовых возможностей для каждого гражданина. Гражданин "приходит" туда и выбирает тот или иной договор, те или иные условия. А наша задача - сделать, чтобы "товары" были максимально качественными, гарантированными с точки зрения закона, могли быть защищены в суде", - пояснил он.

Стефанчук прогнозирует, что весь процесс модернизации гражданского законодательства займет два года, а к обсуждению концепции смогут присоединиться все желающие. Для обсуждения будущего законопроекта планируют поехать в регионы.

"Обсуждение концепции имеет абсолютно открытый характер. Мы планируем ряд выездных заседаний для обсуждения в регионах. Мы заинтересованы в том, чтобы Гражданский кодекс был как можно лучшим. Хотелось бы, чтобы интерес со точечных вопросов переключался на анализ глобальных возможностей для каждого гражданина Украины", - добавил нардеп.

Напомним, недавно парламент рекомендовали одобрить законопроект об обороте оружия в Украине. Документ будет регулировать вопросы приобретения в собственность гражданами гражданского огнестрельного оружия.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины кодексВерховная Рада