У Раді хочуть змінити Цивільний кодекс: стане "супермаркетом" правових можливостей

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук запропонував модернізувати Цивільний кодекс України. Вже цього тижня відповідний законопроект винесуть на обговорення робочої групи.

Про це йдеться в інтерв'ю Стефанчука для "Укрінформ".

За словами нардепа, модернізований Цивільний кодекс має бути якісним та повинен стати "супермаркетом" правових можливостей.

"Ми повинні так модернізувати Цивільний кодекс, щоб зробити із нього "супермаркет" правових можливостей для кожного громадянина. Громадянин "приходить" туди та обирає: той чи інший договір, ті чи інші умови. А наша задача, - зробити, щоб "товари" були максимально якісними, гарантованими з точки зору закону, могли бути захищеними в суді", - пояснив він.

Стефанчук прогнозує, що весь процес модернізації цивільного законодавства займе два роки, а до обговорення концепції зможуть долучитися всі бажаючі. Для обговорення майбутнього законопроекту планують поїхати в регіони.

"Обговорення концепції має абсолютно відкритий характер. Ми плануємо низку виїзних засідань для обговорення у регіонах. Ми зацікавлені в тому, щоб Цивільний кодекс був якомога кращим. Хотілося б, щоб інтерес з точкових питань перемикався на аналіз глобальних можливостей для кожного громадянина України", - додав нардеп.

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