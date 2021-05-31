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В Раде готовят закон для увеличения числа иностранных студентов: что он предлагает

Автор: Юлия Струк

Народные депутаты планируют увеличить количество иностранных студентов на 20 тысяч ежегодно. В Верховной раде готовят законопроект для достижения этой цели.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает пресс-служба партии "Слуга народа".

"В Украине сейчас учатся более 70 тыс. иностранных студентов, но есть определенные ограничения. Сейчас есть инициатива комитета образования и науки, которую мы в ближайшие недели будем выносить на рассмотрение парламента, чтобы наши университеты смогли сделать прыжок на внешние рынки", - рассказал парламентарий .

Сейчас обучение иностранцев в Украине разрешено на двух языках - украинском и английском.

Проект разрешит обучение в отдельных группах иностранцев на любом языке.

"Например, университеты на Волыни или во Львове могут делать это на польском языке и забирать их студентов к нам, а не отдавать наших туда. В Закарпатье - учить на венгерском, в Черновцах - на румынском языке, в Одессе - на болгарском языке", - сказал глава комитета.

Нардепы подсчитали, что внедрение такой системы существенно увеличит университетские бюджеты.

"Мы посчитали, что потенциал этого закона - это плюс 20 тыс. студентов-иностранцев. Ежегодно это минимум 1,2 млрд грн в бюджеты университетов и плюс 4 млрд грн в бюджеты местных общин", - добавил Бабак.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине создадут электронную платформу для набора иностранных студентов на обучение в украинские вузы. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Как писало РБК-Украина, ранее в Министерстве образования и науки заявили, что иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6-8 тыс. долларов ежегодно.

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