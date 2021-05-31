В Раде готовят закон для увеличения числа иностранных студентов: что он предлагает

"В Украине сейчас учатся более 70 тыс. иностранных студентов, но есть определенные ограничения. Сейчас есть инициатива комитета образования и науки, которую мы в ближайшие недели будем выносить на рассмотрение парламента, чтобы наши университеты смогли сделать прыжок на внешние рынки", - рассказал парламентарий .

Сейчас обучение иностранцев в Украине разрешено на двух языках - украинском и английском.

Проект разрешит обучение в отдельных группах иностранцев на любом языке.

"Например, университеты на Волыни или во Львове могут делать это на польском языке и забирать их студентов к нам, а не отдавать наших туда. В Закарпатье - учить на венгерском, в Черновцах - на румынском языке, в Одессе - на болгарском языке", - сказал глава комитета.

Нардепы подсчитали, что внедрение такой системы существенно увеличит университетские бюджеты.

"Мы посчитали, что потенциал этого закона - это плюс 20 тыс. студентов-иностранцев. Ежегодно это минимум 1,2 млрд грн в бюджеты университетов и плюс 4 млрд грн в бюджеты местных общин", - добавил Бабак.