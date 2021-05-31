У Раді готують закон для збільшення числа іноземних студентів: що він пропонує

Народні депутати планують збільшити кількість іноземних студентів на 20 тисяч щороку. У Верховній раді готують законопроект для досягнення цієї мети.
Про це заявив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає прес-служба партії "Слуга народу".
"В Україні зараз навчаються більш ніж 70 тис. іноземних студентів, але є певні обмеження. Зараз є ініціатива комітету освіти та науки, яку ми найближчими тижнями будемо виносити на розгляд парламенту, щоб наші університети змогли зробити стрибок на зовнішні ринки", - розповів парламентар.
Наразі навчання іноземців в Україні дозволено двома мовами - українською та англійською.
Проект дозволятиме навчання в окремих групах іноземців будь-якою мовою.
"Наприклад, університети на Волині або у Львові можуть робити це польською мовою і забирати їхніх студентів до нас, а не віддавати наших туди. У Закарпатті - навчати угорською, в Чернівцях - румунською мовою, в Одесі - болгарською мовою", - сказав глава комітету.
Нардепи підрахували, що впровадження такої системи суттєво збільшить університетські бюджети.
"Ми порахували, що потенціал цього закону - це плюс 20 тис. студентів-іноземців. Щорічно це мінімум 1,2 млрд грн в бюджети університетів і плюс 4 млрд грн в бюджети місцевих громад", - додав Бабак.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні створять електронну платформу для набору іноземних студентів на навчання в українські виші. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Як писало РБК-Україна, раніше в Міністерстві освіти та науки заявили, що іноземний студент, отримуючи вищу освіту в Україні, витрачає мінімум від 6-8 тис. доларів щорічно.