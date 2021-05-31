У Раді готують закон для збільшення числа іноземних студентів: що він пропонує

"В Україні зараз навчаються більш ніж 70 тис. іноземних студентів, але є певні обмеження. Зараз є ініціатива комітету освіти та науки, яку ми найближчими тижнями будемо виносити на розгляд парламенту, щоб наші університети змогли зробити стрибок на зовнішні ринки", - розповів парламентар.

Наразі навчання іноземців в Україні дозволено двома мовами - українською та англійською.

Проект дозволятиме навчання в окремих групах іноземців будь-якою мовою.

"Наприклад, університети на Волині або у Львові можуть робити це польською мовою і забирати їхніх студентів до нас, а не віддавати наших туди. У Закарпатті - навчати угорською, в Чернівцях - румунською мовою, в Одесі - болгарською мовою", - сказав глава комітету.

Нардепи підрахували, що впровадження такої системи суттєво збільшить університетські бюджети.

"Ми порахували, що потенціал цього закону - це плюс 20 тис. студентів-іноземців. Щорічно це мінімум 1,2 млрд грн в бюджети університетів і плюс 4 млрд грн в бюджети місцевих громад", - додав Бабак.