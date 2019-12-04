В Раде готовят дополнительный законы о контроле за концентрацией земельных угодий

В Верховной раде готовят дополнительный законопроект о контроле за концентрацией земельных угодий. Об этом заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Сольский во время парламентских слушаний по земельной реформе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект будет рассматриваться в пакете проектов земельной реформы, которые уже внесены в парламент.

"Готовятся еще законопроекты по контролю за концентрацией, финансовой поддержки и другие", - сказал Сольский.

Ранее РБК-Украина писало, что в законопроекте об открытии рынка земли планируют существенно уменьшить концентрацию земельных угодий в одни руки. По словам Скольского, Он отметил, каждая вторая правка, представленная ко второму чтению проекта, касается изменений по концентрации.

Также сообщалось, что министр экономики Тимофей Милованов объяснил необходимость переходного периода перед запуском рынка земли. По его словам, реформа земли заключается в том, чтобы предоставить возможность развиваться аграрному сектору.