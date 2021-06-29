В Раде почти год дорабатывали закон о медиации в Украине: комитет предоставил заключение

Документ закрепляет на законодательном уровне возможность процедуры медиации. Она заключается в добровольном внесудебном урегулировании конфликта (спора) путем переговоров между его сторонами с помощью медиатора.

К работе над законопроектом ко второму чтению привлекли представителей Министерства юстиции, профильных ассоциаций и более 20 экспертов из разных организаций.

В закон поступило 562 предложения и поправки, из них - 91 комитетская поправка, 313 учтены частично или редакционно, 249 поправок предлагается отклонить.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект о медиации №3504 в редакции, предложенной комитетом", - указано в сообщении.