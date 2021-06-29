У Раді майже рік допрацьовували закон про медіацію в Україні: комітет надав висновок

Документ закріплює на законодавчому рівні можливості процедури медіації. Вона полягає у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами за допомогою медіатора.

До роботи над законопроектом до другого читання залучили представників Міністерства юстиції, профільних асоціацій та понад 20 експертів із різних організацій.

До закону надійшло 562 пропозиції та поправки, з них - 91 комітетська поправка, 313 враховано частково або редакційно, 249 поправок пропонується відхилити.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект про медіацію №3504 у редакції, запропонованій комітетом", - вказано у повідомленні.