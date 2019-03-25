В Раде допускают падение рейтинга "Слуги народа" в случае победы Зеленского

В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины рейтинг его партии "Слуга народа" начнет падать. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Формальная фигура: сможет ли Верховная рада ослабить власть президента после выборов".

В частности, по словам замглавы фракции "Самопомич" Руслана Сидоровича, высокий рейтинг партии "Слуга народа" начнет падать после президентства Зеленского.

"У людей есть завышенные ожидания. Президентство Зеленского неизбежно приведет к падению рейтинга его партии. Причем очень быстро. Не имея ни своего парламента, ни своего правительства, ему будет сложно реализовывать какие-то инициативы и решения", - подчеркнул он.

Отметим, на сегодня в "Батькивщине" допускают возможность формирования коалиции с партией Зеленского в следующем созыве Рады.

"Мы не отбрасываем Зеленского, Гриценко как тех, с кем мы будем создавать коалицию после следующих выборов", - сказал РБК-Украина замглавы фракции Сергей Соболев.

Не исключают возможность вхождения в коалицию со "Слугой народа" в Раде следующего созыва и в "Блоке Петра Порошенко".

"Если Порошенко переизбирается на второй срок, а Зеленский поведет в парламент "Слугу народа", где будут более-менее новые, недискредитированные лица, и если ему удастся отделиться от Коломойского, то мы можем вполне сформировать коалицию и со "Слугой народа", - допускает один из близких соратников Порошенко.

Напомним, ранее у Порошенко спрогнозировали, что в случае победы Зеленского парламент вряд ли до осенних выборов успеет урезать полномочия президента.

Как писало РБК-Украина, эксперты допускают переход к парламентской республике в случае победы Зеленского.