Гетто для журналистов в этой Раде не будет, - Сюмар

По мнению нардепа, должны быть созданы условия для нормальной передачи информации в пресс-центре

В Верховной раде должны обеспечить свободный доступ журналистов в кулуары. Об этом сообщила председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, передает корреспондент РБК-Украина.

"Должна быть максимально обеспечена работа журналистов, которые здесь работают. Им должны быть предоставлены все возможности - доступ к кулуарам, однозначно. Также должны быть созданы условия для нормальной передачи информации в пресс-центре. В частности, скоростной интернет. Возможность записывать в студии, как есть в Европарламенте. Есть небольшие студии, где можно делать включения. А не по дороге в туалет, и вам постоянно мешают. Как раз это мы хотели бы исправить созданием пресс-центра. В этом парламенте гетто для журналистов не будет. Будет открыт доступ к работе", - рассказала Сюмар.

Она добавила, что вопрос предоставления аккредитаций журналистам должен быть прописан в положении, подписанном председателем ВРУ.

"(Вопрос аккредитации - ред.) должен регулироваться положением, которое подписывает председатель Верховной рады. В этом положении - все очень просто. Показываете две публикации, два материала. Это один из форматов. Если положение будет выписано, оно будет точно согласовано с ключевыми парламентскими корреспондентами всех СМИ", - добавила она.

Напомним, вчера, 9 июля, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады предложил закрыть кулуары ВР для журналистов.