Гето для журналістів у цій Раді не буде, - Сюмар

На думку нардепа, мають бути створені умови для нормальної передачі інформації в прес-центрі

У Верховній раді мають забезпечити вільний доступ журналістів до кулуарів. Про це повідомила голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, народний депутат від фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар, передає кореспондент РБК-Україна.

"Має бути максимально забезпечена робота журналістів, які тут працюють. Їм мають бути надані всі можливості - доступу до кулуарів, однозначно. Також мають бути створені умови для нормальної передачі інформації в прес-центрі. Зокрема, швидкісний інтернет. Можливість записувати у студії, як є в Європарламенті. Є невеличкі студії, де можна робити включення. А не по дорозі до туалету, і вам постійно заважають. Якраз це ми хотіли б виправити створенням прес-центру. В цьому парламенті гето для журналістів не буде. Буде відкритий доступ до роботи", - розповіла Сюмар.

Вона додала, що питання надання акредитацій журналістам має бути прописано у положенні, підписаному головою ВРУ.

"(Питання акредитації - ред.) має регулюватися положенням, яке підписує голова Верховної ради. В цьому положенні - все дуже просто. Показуєте дві публікації, два матеріали. Це один з форматів. Якщо положення буде виписано, воно буде точно погоджено з ключовими парламентськими кореспондентами з усіх ЗМІ", - додала вона.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради запропонував закрити кулуари ВР для журналістів.