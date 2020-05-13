В Раде анонсировали разговор с директором МВФ после принятия закона о банках

После принятия закона о банках в эту среду состоится общение директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиною Георгиевой. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Арахамия, закон о банках был последним шагом для получения помощи от МВФ.

"Последний шаг преодолели, и будем надеяться, что на протяжении следующих двух недель получим первую часть транша, который позволит стабилизировать экономику Украины и реализовать программу правительства, в т.ч. антикризисный бюджет", - сказал он.

По его информации, сегодня будет общение с главой фонда. "И будет более подробная информация. Первая сумма в этом году - 3,5 миллиарда, кажется только на Stand-by кредит, а потом там к нему есть связанные макрофинансовая помощь ЕС, кредит Всемирного банка и прочее", - заявил Арахамия.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) идут на высшем уровне. По его словам, переговоры ведутся на уровне президента и премьера, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о обанкротившихся и национализированных банках (проект 2571-п) дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом. Закон был главным предварительным условием МВФ.