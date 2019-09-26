ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді анонсували розгляд законів про внутрішній водний транспорт

Новини » Політика    26.09.2019 - 17:08
У Раді анонсували розгляд законів про внутрішній водний транспорт
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті запевнили, що розглянуть три законопроекти на найближчих засіданнях

Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування на найближчих засідання розгляне законопроекти про внутрішній водний транспорт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, глава комітету Олег Бондаренко заявив, що наразі в Україні відбувається перехід від адміністративно-територіального до басейнового управління водними ресурсами, впроваджується інтегрований підхід в управління водними ресурсами. За його словами, комітет і надалі працюватиме над адаптацією водного законодавства до законодавства ЄС і визначення шляхів розбудови та удосконалення водогосподарського комплексу України.

"Бондаренко також поінформував про розгляд на найближчих засіданнях комітету декількох законопроектів про внутрішній водний транспорт (реєстр. №№ 1182, 1182-1 та 1182-2), якими, зокрема, передбачається врегулювати використання річкових водних шляхів та їх берегових смуг для судноплавства", - сказано у повідомленні.

Крім того, нардеп розповів, що також готується до розгляду законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування №0869, який уже пройшов перше читання у парламенті попереднього скликання.

"Його прийняття сприятиме створенню належних цивілізованих умов для здійснення громадянами загального водокористування, усунення зловживань правом користування прибережними захисними смугами та пляжними зонами з боку юридичних та фізичних осіб, яким надано це право", - поінформували у Раді.

Слід зазначити, міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше поінформував, що його міністерство підтримує євроінтеграційний законопроект №1182-1. За його словами, проект закону запроваджує європейську модель для ринку внутрішніх водних перевезень, закладає основи формування чесної конкуренції, а також забезпечать відокремлення діяльності з управління інфраструктурою від надання послуг.

Нагадаємо, на початку 2019-го Володимир Омелян, який очолював Міністерство інфраструктури, підкреслював, що для розвитку вантажопотоку на Дніпрі Рада повинна прийняти закон про внутрішній водний транспорт.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначив, що морські порти України вже третій рік поспіль демонструють збільшення вантажообігу, незважаючи на агресію з боку Російської Федерації в Азовському морі і Керченській протоці.

У Раду внесли закон про зміни в системі протидії відмиванню коштів Раді рекомендують призначити премії за внесок молоді у розвиток парламентаризму
Новини України Верховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся