У Раді анонсували розгляд законів про внутрішній водний транспорт

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті запевнили, що розглянуть три законопроекти на найближчих засіданнях

Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування на найближчих засідання розгляне законопроекти про внутрішній водний транспорт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, глава комітету Олег Бондаренко заявив, що наразі в Україні відбувається перехід від адміністративно-територіального до басейнового управління водними ресурсами, впроваджується інтегрований підхід в управління водними ресурсами. За його словами, комітет і надалі працюватиме над адаптацією водного законодавства до законодавства ЄС і визначення шляхів розбудови та удосконалення водогосподарського комплексу України.

"Бондаренко також поінформував про розгляд на найближчих засіданнях комітету декількох законопроектів про внутрішній водний транспорт (реєстр. №№ 1182, 1182-1 та 1182-2), якими, зокрема, передбачається врегулювати використання річкових водних шляхів та їх берегових смуг для судноплавства", - сказано у повідомленні.

Крім того, нардеп розповів, що також готується до розгляду законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування №0869, який уже пройшов перше читання у парламенті попереднього скликання.

"Його прийняття сприятиме створенню належних цивілізованих умов для здійснення громадянами загального водокористування, усунення зловживань правом користування прибережними захисними смугами та пляжними зонами з боку юридичних та фізичних осіб, яким надано це право", - поінформували у Раді.

Слід зазначити, міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше поінформував, що його міністерство підтримує євроінтеграційний законопроект №1182-1. За його словами, проект закону запроваджує європейську модель для ринку внутрішніх водних перевезень, закладає основи формування чесної конкуренції, а також забезпечать відокремлення діяльності з управління інфраструктурою від надання послуг.

Нагадаємо, на початку 2019-го Володимир Омелян, який очолював Міністерство інфраструктури, підкреслював, що для розвитку вантажопотоку на Дніпрі Рада повинна прийняти закон про внутрішній водний транспорт.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначив, що морські порти України вже третій рік поспіль демонструють збільшення вантажообігу, незважаючи на агресію з боку Російської Федерації в Азовському морі і Керченській протоці.