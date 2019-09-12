Морские порты Украины уже третий год подряд демонстрируют увеличение грузооборота, - Лавренюк

Фото: Юрий Лавренюк (УНИАН)

За 2016-2019 годы перевалка грузов в морских портах растет

Морские порты Украины уже третий год подряд демонстрируют увеличение грузооборота, несмотря на агрессию со стороны Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает РБК-Украина.

Как отметил Лавренюк, за 2016-2019 годы перевалка грузов в морских портах растет. Так, в 2017 году грузооборот в портах Украины увеличился на 0,6%, в 2018 году - на 2 %, а за 6 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года этот показатель уже достигает +13 %. В 2019 году лучшие показатели демонстрируют морские порты Черноморск (121,1 %), Николаев (119,5 %), Одесса (112,3 %), Рени (110,6 %), Усть-Дунайск (218,3 %), Херсон (131,2 %) и Южный (120,3 %)".

По словам заместителя министра по развитию морского и речного транспорта, Министерством инфраструктуры в течение 2016-2019 годов был проведен ряд реформ и мероприятий, а именно:

впервые за много лет проводятся дноуглубительные работы в акваториях морских портов;

снижены ставки портовых сборов на 20 %;

создано Морскую администрацию;

реформируется система предоставления административных услуг;

реорганизуется служба капитанов морских портов;

впервые, именно в морских портах, стартуют пилотные концессионные проекты;

начата реконструкция днепровских шлюзов и дноуглубительных работ на реках Украины;

реформируется система навигационно-гидрографического обеспечения судоходства на внутренних водных путях;

успешно пройден аудит Международной морской организации (IMO) и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA);

восстановлен контроль над долей Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" в уставном капитале СП "Лотос" во Вьетнаме;

восстановлен контроль над объектами недвижимости в г. Вена, которые внесены в уставный капитал ОАО "Украинское Дунайское пароходство";

обновлено Морскую доктрину на период до 2035 года;

присоединение Украины к международным конвенциям и многое другое.

Лавренюк подчеркнул, что Министерство инфраструктуры стало первым Министерством, которое внедряет пилотные концессионные проекты в морских портах. Так, 14 августа 2019 года правительством было принято решение об утверждении условий и начало концессии Херсонского морского порта и Специализированного морского порта "Ольвия". 1 сентября 2019 были подписаны приказы о объявлении концессионных конкурсов:

"Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поддерживает данную идею и поставил задачу перед правительством и Министерством инфраструктуры провести до 1 января 2020 года пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон". Мы все должны понять одну вещь, что государство не является эффективным менеджером. Государство должно выполнять лишь регуляторные и контролирующие функции. То есть все государственные стивидоры в априори должны быть переданы или в концессию, или в аренду. Приватизация – это утопия".

По словам Лавренюка, такие морские порты как Мариуполь и Бердянск, которые сейчас в связи с военной агрессией РФ находятся в упадке, необходимо отдавать в аренду или концессию.

Лавренюк также отметил, что не менее важной стала реорганизация службы капитанов морских портов.

Кроме того, по словам заместителя министра, Морская администрация сделала еще один действенный шаг в направлении реформирования морской отрасли – открытие центров обслуживания моряков ГП "Морречсервис". 30 мая 2019 года в Одессе был открыт первый центр ГП "Морречсервис". На 2019-2020 гг. к открытию запланированы также центры в Мариуполе и Киеве.

По словам Лавренюка, важным достижением является также успешная сдача Украиной двух "международных экзаменов" - аудита Международной морской организации (IMO) и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA): "Команда аудиторов ИМО признала хороший уровень нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности мореплавания и защиты морской среды. Украина показала себя как страну-члена ИМО, в которой принимаются все необходимые меры с целью достижения главной цели – стать передовой морской державой. У нас для этого есть все шансы".

Большим достижением Министерства инфраструктуры Лавренюк назвал восстановление контроля над долей Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" (ГСК "ЧМП") в уставном капитале СП "Лотос" во Вьетнаме.

Кроме того, Черноморским морским пароходством успешно удалось вернуть в государственную собственность 17 объектов недвижимости в Одесской области.

Лавренюк также отметил успешное восстановление контроля над объектами недвижимости в г. Вена (Австрия), которые внесены в уставный капитал частного акционерного общества "Украинское Дунайское пароходство". "ЧАО "УДП" успешно отстояло свою собственность в Австрии в судебном споре с Российской Федерацией", - заявил он.

Кроме того, при поддержке Министерства инфраструктуры, Украинское Дунайское пароходство успешно выиграло суд по принудительной ликвидации главного агентства в Венгрии, тем самым сохранив в собственности недвижимость в Будапеште, на которую претендовала РФ, и обеспечила работоспособность флота УДП на Венгерском участке Дуная.

Лавренюк также обратил внимание, что объемы перевозок по реке будут увеличиваться и у Министерства инфраструктуры уже есть амбициозные цели увеличить этот показатель за 3 года до 30 млн тонн в год.