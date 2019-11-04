В Раде до 2020 подготовят закон о защите инвестиций в жилье

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламенте создали подкомитет по вопросам защиты инвестиций в объекты недвижимости

В Верховной раде Украины подготовят законопроект о защите инвестиций в жилую недвижимость. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, соответствующий документ должен подготовить комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития.

Так, заместитель главы комитета Елена Шуляк отметила, что на сегодня украинцы ежегодно инвестируют в покупку жилья на первичном рынке более 36 млрд гривен.

"Мы очень много говорим о защите внешних инвестиций и вовсе не говорим о том, как защитить обычного украинца и его средства. На сегодня за эти десятилетия уже 200 тысяч семей стали обманутыми и для того, чтобы обеспечить жильем только обманутых инвесторов в г. Киеве нужно более 2 миллионов квадратных метров", - отметила парламентарий.

Шуляк сообщила, что в комитете создан подкомитет по вопросам защиты инвестиций в объекты недвижимости и он будет заниматься именно этой проблематикой.

"До конца года комитет подготовит определенный законопроект и внесет его на рассмотрение Верховной рады", - указано в сообщении.

Напомним, в Кабинете министров Украины разрабатывают законопроект для решения проблемы "долгостроев". Министр развития общин и территорий Украины Елена Бабак отметила, что этот проект закона должен комплексно урегулировать проблемные вопросы. "Сейчас на законодательном уровне отсутствует определение понятия, что такое "долгострой", нет перечня или реестра проблемных объектов строительства, а также механизмов передачи таких объектов от одного заказчика строительства другом. Эти вещи должны быть очерчены в законопроекте", - сказала она.

Как писало РБК-Украина, в начале 2019-го Печерский райсуд Киева передал в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), незавершенное строительство компании "Укогруп", которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским.

Добавим, Генеральная прокуратура Украины в 2016 году направила в Деснянский райсуд Киева уголовное дело в отношении застройщика Анатолия Войцеховского.