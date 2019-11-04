У Раді до 2020 підготують закон про захист інвестицій у житло

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У парламенті створили підкомітет з питань захисту інвестицій в об’єкти нерухомості

У Верховній раді України підготують законопроект про захист інвестицій у житлову нерухомість. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, відповідний документ має підготувати комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку.

Так, заступник голови комітету Олена Шуляк зазначила, що станом на сьогодні українці кожного року інвестують у купівлю житла на первинному ринку понад 36 млрд гривень.

"Ми дуже багато говоримо про захист зовнішніх інвестицій і зовсім не говоримо про те, як захистити звичайного українця і його кошти. На сьогодні за оці десятиріччя вже 200 тисяч сімей стали ошуканими і для того, щоб забезпечити житлом тільки ошуканих інвесторів у м. Києві потрібно понад 2 мільйони метрів квадратних", - зазначила парламентар.

Шуляк повідомила, що у комітеті створено підкомітет з питань захисту інвестицій в об’єкти нерухомості і він буде займатися саме цієї проблематикою.

"До кінця року комітет підготує певний законопроект і внесе його на розгляд Верховної ради", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України розробляють законопроект для вирішення проблеми "довгобудів". Міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак зазначила, що цей проект закону повинен комплексно врегулювати проблемні питання. "Зараз на законодавчому рівні відсутнє визначення поняття, що таке "довгобуд", немає переліку або реєстру проблемних об'єктів будівництва, а також механізмів передачі таких об'єктів від одного замовника будівництва іншому. Ці речі повинні бути окреслені в законопроекті", - сказала вона.

Як писало РБК-Україна, на початку 2019 року Печерський райсуд Києва передав в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), незавершене будівництво компанії "Укогруп", яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцеховским.

Додамо, Генеральна прокуратура України в 2016 році направила до Деснянського райсуду Києва кримінальну справу стосовно забудовника Анатолія Войцеховського.