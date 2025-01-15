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Радбез ООН завтра збереться щодо України

Фото: Радбез ООН збереться щодо України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рада Безпеки ООН збереться завтра, 16 січня. На засіданні обговорять ситуацію в Україні у звʼязку з військовими діями Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Завтра, на запит Словенії та США, які попередньо консультувалися з українською делегацією, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".

За даними секретаріату Радбезу, на засіданні виступить представник Департаменту ООН з політичних питань. Початок заходу запланований на 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Нагадаємо, що попереднє засідання Радбезу стосовно України відбулося 16 грудня. Воно було скликане через масовані обстріли Росією цивільного населення та критичної інфраструктури країни.

Зауважимо, що до цього Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй збиралась на екстрене засідання 27 листопада.

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ООНВійна Росії проти України