Радбез ООН завтра збереться щодо України

Завтра, на запит Словенії та США, які попередньо консультувалися з українською делегацією, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".

За даними секретаріату Радбезу, на засіданні виступить представник Департаменту ООН з політичних питань. Початок заходу запланований на 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).