Совбез ООН завтра соберется по вопросу Украины

Завтра, по запросу Словении и США, которые предварительно консультировались с украинской делегацией, состоится заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

По данным секретариата Совбеза, на заседании выступит представитель Департамента ООН по политическим вопросам. Начало мероприятия запланировано на 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).