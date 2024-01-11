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Радбез ООН закликав хуситів припинити напади на цивільні судна в Червоному морі

Фото: Рада безпеки ООН закликала хуситів припинити удари по судах у Червоному морі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН вимагає від єменських хуситів негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі і застеріг від ескалації напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вимога була у резолюції Ради Безпеки, яка також закликала хуситів звільнити судно Galaxy Leader, що належить Японії. Судно було захоплене 19 листопада, на його борту перебуває 25 людей.

Одинадцять членів Ради безпеки проголосували за резолюцію, яка зобов'язує хуситів "негайно припинити всі напади, які перешкоджають глобальній торгівлі, правам і свободам судноплавства, а також регіональному світу".

Чотири члени, у тому числі Росія та Китай, які мають право вето, утрималися. Ніхто не голосував проти.

У ключовому положенні резолюції, ініційованої США та Японією, наголошувалося право держав-членів ООН відповідно до міжнародного права "захищати свої суди від нападів, у тому числі таких, які підривають навігаційні права та свободи".

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

У листопаді минулого року розпочалися атаки єменських хуситів на цивільні судна у Червоному морі. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торговельний корабель.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації "Вартове процвітання" (Operation Prosperity Guardian), щоб захистити суд від хуситів. До коаліції приєдналося понад 20 країн.

Сьогодні стало відомо, що Європейський союз планує направити щонайменше три військові кораблі для охорони суден у Червоному морі, які зазнають нападів повстанців-хуситів з Ємену.

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