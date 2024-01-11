Совбез ООН призвал хуситов прекратить нападения на гражданские суда в Красном море

Требование содержалось в резолюции Совета Безопасности, которая также призывала хуситов освободить судно Galaxy Leader, принадлежащее Японии. Судно было захвачено 19 ноября, на его борту находится 25 человек.

Одиннадцать членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которая обязует хуситов "немедленно прекратить все нападения, которые препятствуют глобальной торговле, правам и свободам судоходства, а также региональному миру".

Четыре члена, в том числе Россия и Китай, обладающие правом вето, воздержались. Никто не голосовал против.

В ключевом положении резолюции, инициированной США и Японией, отмечалось право государств-членов ООН в соответствии с международным правом "защищать свои суда от нападений, в том числе таких, которые подрывают навигационные права и свободы".

Атаки хуситов на корабле в Красном море

В ноябре прошлого года начались атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговый корабль.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации "Сторожево процветание" (Operation Prosperity Guardian), чтобы защитить суда от хуситов. К коалиции присоединилось более 20 стран.

Сегодня стало известно, что Европейский союз планирует направить по меньшей мере три военных корабля для охраны судов в Красном море, подвергающихся нападениям повстанцев-хуситов из Йемена.