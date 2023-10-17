Радбез ООН відхилив резолюцію РФ із закликом до перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС

Рада безпеки ООН відхилила резолюцію із закликом до припинення вогню між Ізраїлем та Сектором Газа, при цьому не засуджуючи дії терористів ХАМАС. Її запропонувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

Як повідомляється, за російську резолюцію проголосували п'ять країн-членів Радбезу за необхідного мінімуму в дев'ять голосів. Проти були чотири країни, шість утрималися.

На підтримку документа виступили Росія, Китай, ОАЕ, Габон та Мозамбік. Утрималися Албанія, Бразилія, Гана, Мальта, Швейцарія та Еквадор.

США, Британія і Франція, зокрема, проголосували проти у зв’язку з тим, що у документі не засуджують бойовиків ХАМАС за напад на Ізраїль.

У проєкті резолюції пропонувалося закликати до негайного гуманітарного припинення вогню та засудити будь-яке насильство та акти тероризму щодо цивільних осіб, але згадки терористичних угруповань не було.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи після голосування, заявила про те, що Росія висунула свою резолюцію без жодних консультацій.

"У резолюції не згадується ХАМАС, немає жодного слова про нього. А не засудивши ХАМАС, Росія покриває терористичну групу, яка жорстоко розправилася з мирними жителями, які ні в чому не винні. Це обурливо", - сказала вона.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку Сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили тисячі цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль заявив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС через смертельний напад на єврейське громадянське населення з часів Голокосту.

Вчора ЗМІ повідомляли про нібито погодження припинення вогню у Секторі Газа. При цьому Ізраїль це заперечив, заявивши, що на півдні Сектору Газа продовжуються ведення військової операції.