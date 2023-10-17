ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с призывом к перемирию между Израилем и ХАМАС

Вторник 17 октября 2023 09:40
UA EN RU
Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с призывом к перемирию между Израилем и ХАМАС Фото: Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с призывом к перемирию между Израилем и ХАМАС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совбез ООН отклонил резолюцию с призывом к прекращению огня между Израилем и Сектором Газа, при этом не осуждая действия террористов ХАМАС. Ее предложила Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Как сообщается, за российскую резолюцию проголосовали пять стран-членов Совбеза при необходимом минимуме в девять голосов. Против было четыре страны, шесть воздержались.

В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

США, Британия и Франция, в частности, проголосовали против в связи с тем, что в документе не осуждают боевиков ХАМАС за нападение на Израиль.

В проекте резолюции предлагалось призвать к немедленному гуманитарному прекращению огня и осудить какое-либо насилие и акты терроризма в отношении гражданских лиц, но упоминания террористических группировок не было.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая после голосования, заявила о том, что Россия выдвинула свою резолюцию без консультаций.

"В резолюции не упоминается ХАМАС, нет ни слова о нем. А не осудив ХАМАС, Россия покрывает террористическую группу, которая жестоко расправилась с мирными жителями, которые ни в чем не виноваты. Это возмутительно", - сказала она.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны Сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили тысячи гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Вчера СМИ сообщали о якобы согласовании прекращения огня в Секторе Газа. При этом Израиль это возразил, заявив, что на юге Сектора Газа продолжаются ведение военной операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока