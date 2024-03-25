Радбез ООН ухвалив резолюцію з вимогою припинити вогонь у Секторі Газа

Священний місяць для мусульман розпочався 10 березня і закінчився 9 квітня, тобто Рада закликає до двотижневого припинення вогню, хоча в проекті резолюції говориться, що пауза в боях має призвести до "постійного сталого припинення вогню".

Як повідомляє видання, США утрималися від голосування, а 14 інших членів ради, включаючи Росію, Китай і Великобританію, проголосували "за".

Резолюція також вимагала негайного беззастережного звільнення всіх заручників.

Перед голосуванням місцеві ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху погрожував скасувати запланований візит до Вашингтона з делегацією, якщо США не накладуть вето на резолюцію.

Як зазначає видання, це стало першим випадком, коли США підтримали резолюцію, яка містить слово "припинення вогню" під час війни в Секторі Газа, що відображає посилення позиції адміністрації президента Джо Байдена щодо Ізраїлю.

Після голосування генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у соцмережах, що резолюція "має бути виконана", адже "провал був би непробачним".

З початку війни між Ізраїлем та ХАМАС Радбез ООН ухвалив дві резолюції щодо погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Газа, але жодна з них не закликала до припинення вогню.

Війна в Ізраїлі

Ізраїль атакували бойовики ХАМАС 7 жовтня 2023 року з території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

У середині березня бойовики ХАМАС погодилися зі зміненою пропозицією США щодо припинення вогню.

Адміністрація президента США Джо Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

Тим часом генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль та бойовиків ХАМАС до негайного припинення вогню в Секторі Газа.