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Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить огонь в Секторе Газа

Фото: Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить огонь в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая требует прекращения огня в Секторе Газа до конца Рамадана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Священный месяц для мусульман начался 10 марта и закончился 9 апреля, то есть Совет призывает к двухнедельному прекращению огня, хотя в проекте резолюции говорится, что пауза в боях должна привести к "постоянному прекращению огня".

Как сообщает издание, США воздержались от голосования, а 14 других членов совета, включая Россию, Китай и Великобританию, проголосовали "за".

Резолюция также потребовала немедленного безоговорочного освобождения всех заложников.

Перед голосованием местные СМИ сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху угрожал отменить запланированный визит в Вашингтон с делегацией, если США не наложат вето на резолюцию.

Как отмечает издание, это стало первым случаем, когда США поддержали резолюцию, содержащую слово "прекращение огня" во время войны в Секторе Газа, отражающее усиление позиции администрации президента Джо Байдена по отношению к Израилю.

После голосования генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в соцсетях, что резолюция "должна быть выполнена", ведь "провал был бы непростительным".

С начала войны между Израилем и ХАМАС Совбез ООН принял две резолюции по ухудшению гуманитарной ситуации в Секторе Газа, но ни одна из них не призывала к прекращению огня.

Война в Израиле

Израиль атаковали боевики ХАМАСа 7 октября 2023 года с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

В середине марта боевики ХАМАС согласились с измененным предложением США о прекращении огня.

Администрация президента США Джо Байдена впервые призвала к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

Тем временем, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и боевиков ХАМАС к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

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ООНХАМАСИзраильСектор Газа