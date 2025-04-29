Радбез ООН проведе важливе засідання щодо російської агресії проти України

Радбез ООН скликає важливе засідання через російську агресію проти України. Українська делегація закликала до рішучих міжнародних дій та підтримки на тлі ескалації конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Сьогодні о 23:00 за Києвом Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене триваючій агресії Росії проти України та терору проти мирного населення.
Ініціатором обговорення виступила Франція, яка нині головує в Радбезі.
Голова МЗС України Андрій Сибіга подякував французькому міністру Жану-Ноелю Барро за солідарність та підтримку:
"Україна погодилась на повне припинення вогню ще 49 днів тому - Росія досі ні. Це говорить саме за себе", - наголосив він.
Сибіга закликав усі держави-члени Радбезу чітко висловити підтримку Україні, засудити російську ескалацію проти цивільних і виступити за посилення тиску на Кремль.
"Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов'язанням. Україна сильна - та не на самоті", - сказав Сибіга.
Нагадаємо, що нещодавно Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через ракетний удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня.
Як зазначив Сибіга, внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу минулого тижня загинуло дев'ятеро дітей - найбільша кількість українських дітей, загиблих в результаті однієї атаки з 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.