Радбез ООН проведе важливе засідання щодо російської агресії проти України

Сьогодні о 23:00 за Києвом Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене триваючій агресії Росії проти України та терору проти мирного населення.

Ініціатором обговорення виступила Франція, яка нині головує в Радбезі.

Голова МЗС України Андрій Сибіга подякував французькому міністру Жану-Ноелю Барро за солідарність та підтримку:

"Україна погодилась на повне припинення вогню ще 49 днів тому - Росія досі ні. Це говорить саме за себе", - наголосив він.

Сибіга закликав усі держави-члени Радбезу чітко висловити підтримку Україні, засудити російську ескалацію проти цивільних і виступити за посилення тиску на Кремль.

"Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов'язанням. Україна сильна - та не на самоті", - сказав Сибіга.