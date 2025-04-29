Совбез ООН проведет важное заседание по российской агрессии против Украины

Сегодня в 23:00 по Киеву Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное продолжающейся агрессии России против Украины и террору против мирного населения.

Инициатором обсуждения выступила Франция, которая сейчас председательствует в Совбезе.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил французского министра Жана-Ноэля Барро за солидарность и поддержку:

"Украина согласилась на полное прекращение огня еще 49 дней назад - Россия до сих пор нет. Это говорит само за себя", - подчеркнул он.

Сибига призвал все государства-члены Совбеза четко выразить поддержку Украине, осудить российскую эскалацию против гражданских и выступить за усиление давления на Кремль.

"Защита справедливости, суверенитета и мира должна быть общим обязательством. Украина сильна - но не в одиночестве", - сказал Сибига.