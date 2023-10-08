ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Радбез ООН проведе екстрене засідання за зачиненими дверима через війну в Ізраїлі

Неділя 08 жовтня 2023 19:38
UA EN RU
Радбез ООН проведе екстрене засідання за зачиненими дверима через війну в Ізраїлі Ілюстративне фото: Радбез ООН проведе екстрене засідання за зачиненими дверима через війну в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання за зачиненими дверима щодо ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Засідання Радбезу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Очікується, що постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан проведе брифінг для журналістів перед початком засідання.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора зранку терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. Бойовикам вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Ізраїль
NEWS
Напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років, - Bloomberg
Напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років, - Bloomberg
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України