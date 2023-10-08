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Совбез ООН проведет экстренное заседание за закрытыми дверями из-за войны в Израиле

Воскресенье 08 октября 2023 19:38
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Совбез ООН проведет экстренное заседание за закрытыми дверями из-за войны в Израиле Иллюстративное фото: Совбез ООН проведет экстренное заседание за закрытыми дверями из-за войны в Израиле (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание за закрытыми дверями по ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Заседание Совбеза начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ожидается, что постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан проведет брифинг для журналистов до заседания.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера утром террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. Боевикам удалось захватить ряд населенных пунктов.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.

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