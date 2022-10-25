Радбез ООН обговорить заяви РФ щодо "брудної бомби" в Україні у закритому режимі, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Агентство ООН з ядерної безпеки, Міжнародне агентство з атомної енергії, заявило, що направить інспекторів за гарантіями відвідати два ядерні об'єкти в Україні після отримання запиту від влади у Києві.

Заяви Росії про те, що Україна задумує використовувати "брудну бомбу" - пристрій, що містить ядерні матеріали поряд із традиційними вибуховими речовинами, були відкинуті Києвом та його західними союзниками, як можлива операція Москви під хибним прапором.

Перші вкиди про "брудну бомбу" почали з’являтися ще 23 жовтня - тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використати цю зброю, а її розробка нібито вже знаходиться на фінальній стадії.

24 жовтня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося "на зльоті" зірвати спецоперацію РФ з вкидом про розробку "брудної бомби" українськими військовими - в інших країнах не вірять в слова РФ.

В "Енергоатомі" пояснили, що означають обвинувачення Росії у створенні "брудної бомби".

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