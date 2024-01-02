Радбез ООН не хоче навіть обговорювати позбавлення РФ усіх повноважень, - Кислиця

На думку дипломата, через повномасштабну агресію РФ проти України, Рада Безпеки ООН потребує реформування, щоб позбавити агресора права блокувати важливі рішення шляхом вето. Однак, зазначив він, цей орган не зміг змінити ситуацію або "ухвалити будь-яке субстантивне рішення".

"Країни-члени Ради Безпеки, а передусім постійні члени, продовжують стояти на позиції, що Російська Федерація є повноцінним та повноправним членом Ради Безпеки. Вони дозволяють РФ використовувати право вето. Вони не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення Росії усіх повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію", - сказав Кислиця.

Дипломат звернув увагу на той факт, що навіть у контексті конфлікту в Секторі Газа, Рада Безпеки спромоглася ухвалити рішення щодо відкриття нових гуманітарних переходів, а "наш конфлікт залишається чи не єдиним, де жодних рішень немає".

"ООН у глибокій кризі не лише через те, що Рада Безпеки безпорадна, коли йдеться про заходи по зупиненню війни в Україні та приборканню агресора. ООН перебуває у глибокій кризі ще й тому, що одна з її головних функцій – підтримання миру – вже не працює у тому вигляді, як вона працювала ще десять років тому", - зазначив постійний представник України в ООН.

Кислиця також додав, що потрібно шукати нові форми та підходи до того, яким чином ООН у майбутньому буде підтримувати мир. Це мало б стати предметом обговорення на Саміті майбутнього у вересні 2024-го року. На його думку, зустріч має стати карколомною саме для потреб визначення, яким чином світове співтовариство буде реагувати на головні виклики.

Масований обстріл України та екстрене засідання Радбезу ООН

У п'ятницю, 29 грудня, російські загарбники вчинили наймасштабніший удар по Україні з початку повномасштабної війни. По країні були випущені 158 ворожих цілей, сили ППО збили 114 об'єктів.

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення масштабного обстрілу країни.

Під час зустрічі США звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні десятирічної давнини, поки Москва готувала наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах.

Сергій Кислиця на екстреному засіданні заявив, що доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Ради Безпеки, вона буде почувати себе вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами.

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