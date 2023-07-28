Рада звільнила від податків імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.
Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, законопроектом №9468 - від ввізного мита.
Від податків звільняються наступні товари:
Як зазначив Железняк, на етапі підготовки до текстів законопроектів також додали антидронові рушниці.
Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків. Крім того, у травні Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.