Рада освободила от налогов импорт антидроновых ружей и тепловизоров

Верховная рада приняла два закона об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. От налогов освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом № 9467 импорт освобождается от НДС, законопроектом № 9468 - от ввозной пошлины.
От налогов освобождаются следующие товары:
Как отметил Железняк, на этапе подготовки в тексты законопроектов также добавили антидроновые ружья.
Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов. Кроме того, в мае Рада поддержал введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.