Рада звільнила від мита та ПДВ військові товари

Верховна рада підтримала звільнення від ПДВ та мита ввезення товарів для безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

За його словами, законопроекти №9061 та №9062 підтримали 317 та 316 депутатів.

Законопроєктами передбачено звільнення від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування.

Також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.