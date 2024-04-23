Рада звільнила більше половини членів Рахункової палати

Чим займається Рахункова палата

Зазначимо, що Рахункова палата - це орган, членів якого визначає Верховна рада. Він повністю підпорядкований парламенту. Головна функція Рахункової палати - фінансово-бюджетний контроль.

Фактично орган проводить експертизи та аналіз держбюджету. Зокрема, він контролює надходження коштів до державного бюджету та подальше їх використання.

Наприкінці 2023 року Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати. Це сталося, незважаючи на те, що західні партнери просили Україну не поспішати з таким рішенням. Сьогодні, 23 квітня, людей, яких призначили наприкінці 2023-го, не звільняли.

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